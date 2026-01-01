В Прикамье на аукцион выставлены 29 лесосек
В конце марта этого года Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края проведёт аукцион по продаже права на заключение договоров купли-продажи лесных насаждений для заготовки древесины субъектами малого и среднего предпринимательства. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Всего на аукцион выставлено 29 аукционных единиц (лесосеки) с объёмом заготовки древесины 80,1 тыс. куб. м.
Заявки на участие принимаются с 7 по 29 марта этого года.
Победителя определят 31 марта.
Как ранее писал «Новый компаньон», в конце прошлого года в Прикамье по итогам аукциона были реализованы 16 лесосек. В результате более 30 млн руб. от реализации древесины направили в региональный бюджет.
