В Пермском крае по итогам аукциона реализованы 16 лесосек Более 30 млн рублей от реализации древесины будут направлены в краевой бюджет

29 декабря 2025 года через электронную платформу АО «Сбербанк-АСТ» был проведен аукцион, на котором субъекты малого и среднего бизнеса приобрели право на заключение договоров купли-продажи лесных ресурсов для заготовки древесины. Об этом сообщили в минприроды региона.

В результате торгов были проданы 16 лесосек с общим объемом древесины 41,1 тыс. кубометров.

Изначально на продажу было выставлено 19 лесосек с общим объемом древесины 45,7 тыс. кубометров.

Средства от реализации древесины будут направлены в федеральный (12,6 млн руб.) и краевой (32 млн руб.) бюджет.

