В Уфе простились с четырьмя туристами, погибшими в Пермском крае
На церемонию прощания пришли сотни людей
В Уфе состоялись похороны четырёх туристов, которые погибли на горе Гроб в Пермском крае, сообщает «КП-Уфа».
Группа из пяти мужчин отправилась на снегоходах из деревни Золотанка к плато Кваркуш 20 февраля. Они планировали вернуться через четыре дня, но этого не произошло. Поисковые операции начались 27 февраля и завершились 1 марта.
Четверо участников группы — Алик Камалов, Александр Моцный, Дмитрий Чернов и Юсеф Абу-Обайда — погибли от переохлаждения. На церемонии прощания, которая прошла утром 8 марта, присутствовали несколько сотен человек.
Один человек выжил и находится на лечении в больнице.
