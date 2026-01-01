В Уфе простились с четырьмя туристами, погибшими в Пермском крае На церемонию прощания пришли сотни людей Поделиться Твитнуть

В Уфе состоялись похороны четырёх туристов, которые погибли на горе Гроб в Пермском крае, сообщает «КП-Уфа».

Группа из пяти мужчин отправилась на снегоходах из деревни Золотанка к плато Кваркуш 20 февраля. Они планировали вернуться через четыре дня, но этого не произошло. Поисковые операции начались 27 февраля и завершились 1 марта.

Четверо участников группы — Алик Камалов, Александр Моцный, Дмитрий Чернов и Юсеф Абу-Обайда — погибли от переохлаждения. На церемонии прощания, которая прошла утром 8 марта, присутствовали несколько сотен человек.

Один человек выжил и находится на лечении в больнице.

