Проект строительства крупного агрокомплекса в Прикамье прошёл госэкспертизу Финальный этап строительства планируется завершить к 2027 году Поделиться Твитнуть

Как стало известно «Новому компаньону», КГАУ «Управление Государственной экспертизы Пермского края» выдало положительное заключение на новый этап строительства молочно-товарного комплекса на 3700 голов в п. Зюкайка Верещагинского округа. Проект (его стоимость оценивалась в 2 млрд руб.) реализует животноводческое агропредприятие «Заря Путино».

В конце 2025 года, напомним, Управление Росреестра по Пермскому краю зарегистрировало объекты второго этапа строительства (коровник на 1152 голов, прогон для скота и пр.)

Третий и финальный этап строительства планируется завершить к 2027 году.

После завершения всех работ будет открыто 100 новых рабочих мест, а суточное производство молока на предприятии достигнет 90 тонн.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.