В Прикамье зарегистрированы новые объекты крупного агрохолдинга Завершить строительство «Зари Путино» планируется в 2027 году

Константин Долгановский

Управление Росреестра по Пермскому краю зарегистрировало объекты второго этапа строительства крупнейшего молочно-товарного комплекса в п. Зюкайка Верещагинского муниципального округа, сообщили в ведомстве.

На данный момент завершены работы по строительству следующих объектов:

— Отделение №3. Коровник №2, рассчитанный на 1152 головы крупного рогатого скота, общей площадью 13 419,3 кв. м;

— Отделение №5. Прогон для скота №1, площадью 266,2 кв. м;

— Навозохранилище №1, площадью 7118,2 кв. м, вместимостью 25 600 куб. м.

Напомним, сельхозпредприятие «Заря Путино» реализует масштабный проект по созданию современного животноводческого комплекса на 3700 голов для производства сырого молока. Этот проект станет крупнейшим в регионе по строительству молочно-товарной фермы.

Директор агрохолдинга «Заря Путино» Армен Киракосян сообщил, что завершение второго этапа строительства позволит дополнительно производить от 3 до 7 тыс. литров молока в сутки. Реализация проекта также создаст около 80 новых рабочих мест.

Третий и финальный этап строительства планируется завершить к 2027 году. После завершения всех работ суточное производство молока на предприятии достигнет 90 тонн, что позволит агрохолдингу обеспечивать сырьем местные молокоперерабатывающие предприятия и выйти на рынки соседних регионов.

