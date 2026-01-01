В Пермском крае простятся с погибшим на СВО Валерием Давыдовым Поделиться Твитнуть

фото предоставлено администрацией Кочёвского округа

В зоне СВО 3 февраля 2026 года погиб житель с. Кочёво Пермского края Валерий Давыдов, 1972 г.р., об этом сообщили в окружной администрации и выразили искренние соболезнования родным и близким военнослужащего.

Прощание состоится 10 марта 2026 года, с 11:00 до 12:00, в здании сельского клуба с. Кочёво.

Ранее «Новый компаньон» писал, что в ходе специальной военной операции погибли жители Нытвенского муниципального округа Пермского края Михаил Ушаков и Виктор Никонов. Церемония прощания с военнослужащими состоялась 2 марта.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.