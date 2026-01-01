В Прикамье похоронят двух участников СВО из одного округа С Михаилом Ушаковым и Виктором Никоновым простятся 2 марта Поделиться Твитнуть

Владимир Шалимов

В ходе специальной военной операции погибли жители Пермского края Михаил Ушаков и Виктор Никонов. Об этом сообщили в администрации Нытвенского муниципального округа.

Обстоятельства смерти военнослужащих, как и дата их гибели, не уточняются.

Известно лишь, что оба участника СВО служили в мотострелковом подразделении: Михаил Ушаков был рядовым, а Виктор Никонов - сержантом.

Церемония прощания с военнослужащими состоится 2 марта. Михаила Ушакова проводят в последний пусть в Доме досуга п. Новоильинский (ул. Первомайская, 36) в 9:00. Гражданская панихида состоится в 10:00. С Виктором Никоновым простятся в Доме досуга д. Шумиха (ул. Советская, 1) в 12:00. Гражданская панихида пройдёт в 13:00.

В местной администрации выразили соболезнования родным и близким погибших.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.