Пермскому «Молоту» не удалось прервать серию поражений

ХК «Молот»

В Кирово-Чепецке 7 марта ХК «Молот» в рамках чемпионата ВХЛ встретился с местным ХК «Олимпия». Пермскому клубу не удалось прервать серию поражений, матч завершился со счётом 2:1.

Счёт был открыт в первом периоде хозяевами льда в большинстве на 14-й минуте. Владимир Михасёнок также реализовал большинство и сравнял счёт на 38-й минуте. Во втором тайме не было забито ни одной шайбы. Исход игры был решён в серии буллитов, в которой пермяки уступили.

«Обе команды забили два гола в большинстве. Причём, считаю, что у нас не было удаления. Не люблю, когда судьи вмешиваются в игры. Придумали удаление за выброс шайбы, хотя там было касание, сейчас пересмотрел. А в целом была быстрая, обоюдоострая игра. У соперника были моменты и у нас», — прокомментировал исход игры главный тренер ХК «Молот» Лев Бердичевский.

Следующий матч пермские хоккеисты проведут дома. «Молот» сыграет 12 марта с магнитогорской «Магниткой».

Ранее «Молот» проиграл в домашних матчах ижевской «Ижстали» со счётом 2:4 и нефтекамскому «Торосу» — 0:3.

