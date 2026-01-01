Пермский «Молот» уступил «Торосу» из Нефтекамска Это второе поражение пермяков подряд в домашнем матче Поделиться Твитнуть

В очередном поединке Высшей хоккейной лиги пермский «Молот» потерпел второе домашнее поражение кряду, уступив на своей арене команде «Торос» из Нефтекамска. Итоговый счет встречи — 3:0 в пользу гостей.

В стартовом игровом отрезке соперники не смогли распечатать ворота друг друга. После смены сторон нефтекамцы первыми открыли счёт. В финальном периоде «Торос» удвоил свое преимущество, забросив ещё дважды. Последнюю шайбу гости отправили в сетку пустых ворот, когда хоккеисты «Молота» попытались спастись, выпустив вместо голкипера шестого полевого игрока.

Комментируя итоги игры, главный тренер «Молота» Лев Бердичевский отметил, что пермских хоккеистов не в чем упрекнуть.

«Играли до конца и отличные моменты у нас были, чтобы забить и один, и второй гол. Начали игру с двух удалений подряд, где соперник немножко почувствовал уверенность. Потом вроде бы всё лучше играли. Обидное поражение и сейчас ребятам нужна поддержка. Они старались и много хороших вещей сегодня сделали, кроме того, что не смогли большинство реализовать», — отметил Бердичевский.

Наставник пермской команды также поблагодарил всех болельщиков, которые поддерживали «Молот».

Следующий матч пермская команда проведёт на выезде в Кирово-Чепецке 7 марта. Там «Молот» сыграет против «Олимпии».

Как ранее писал «Новый компаньон», 2 марта в домашнем матче чемпионата ВХЛ пермский «Молот» уступил хоккеистам ижевской «Ижстали» со счётом 4:2. Гости быстро захватили инициативу, открыв счёт уже на 21-й секунде первого периода благодаря голу Семёна Асташевского. После матча оба главных тренера отметили напряженность дерби и важность реализации голевых моментов.

