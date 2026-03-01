Пермский «Молот» уступил «Ижстали»
В домашнем матче чемпионата ВХЛ пермский «Молот» потерпел поражение от хоккейного клуба «Ижсталь» из Удмуртии. Гости открыли счет уже на 21-й секунде встречи, задав высокий темп игре.
Во втором периоде команды обменялись результативными бросками: в составе хозяев шайбу забросил Руслан Галимзянов, сократив отставание в счете.
В заключительном отрезке матча Владимир Шлыков поразил ворота соперника, сравняв счет и дав пермякам шанс на благоприятный исход. Однако «Молот», заменив вратаря шестым полевым игроком в концовке, пропустил в пустые ворота, что стало решающим моментом встречи. Итоговый счет — 4:2 в пользу «Ижстали».
Следующий матч подопечные Льва Бердичевского проведут в Перми 3 марта: соперником выступит нефтекамский «Торос».
