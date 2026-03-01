Пермский «Молот» уступил «Ижстали» Поделиться Твитнуть

ХК "Молот"

В домашнем матче чемпионата ВХЛ пермский «Молот» потерпел поражение от хоккейного клуба «Ижсталь» из Удмуртии. Гости открыли счет уже на 21-й секунде встречи, задав высокий темп игре.

Во втором периоде команды обменялись результативными бросками: в составе хозяев шайбу забросил Руслан Галимзянов, сократив отставание в счете.

В заключительном отрезке матча Владимир Шлыков поразил ворота соперника, сравняв счет и дав пермякам шанс на благоприятный исход. Однако «Молот», заменив вратаря шестым полевым игроком в концовке, пропустил в пустые ворота, что стало решающим моментом встречи. Итоговый счет — 4:2 в пользу «Ижстали».

Следующий матч подопечные Льва Бердичевского проведут в Перми 3 марта: соперником выступит нефтекамский «Торос».

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.