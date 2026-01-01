Пермский «Амкар» не смог обыграть «Динамо-2» на выезде В напряжённом противостоянии пермяки уступили со счётом 3:4 Поделиться Твитнуть

В матче второго тура LEON — Второй лиги в дивизионе А (группа «серебро»), прошедшем в Московской области 7 марта, футбольный клуб «Амкар Пермь» уступил московскому «Динамо-2» со счётом 3:4.

Счёт был открыт во второй половине первого тайма. Денис Чушъялов заработал пенальти на 26-й минуте, который реализовал Артём Котик. Второй тайм «красно-чёрные» начали со второго забитого мяча в ворота соперника — Евгений Тюкалов забил второй гол на 47-й минуте.

На 59-й минуте хозяева сократили счёт до 1:2, реализовав пенальти. На 66-й Тюкалов забил ещё один гол, однако хозяева быстро отыгрались и сравняли счёт, забив ещё два мяча в ворота пермяков. Четвёртый гол «Амкар» пропустил в дополнительное время после удара с углового.

Предыдущий матч пермские футболисты провели на выезде против владивостокского «Динамо». Встреча прошла в Подольске и завершилась ничьей 1:1. Следующая игра вновь пройдёт на выезде — против «Динамо Ставрополь» 14 марта.

