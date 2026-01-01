Пермский «Амкар» сыграл первый матч российского чемпионата вничью Игра состоялась в Подольске Поделиться Твитнуть

ФК «Амкар»

В первом туре чемпионата России по футболу, в дивизионе «А» Второй лиги, в группе «серебро», 28 февраля пермский «Амкар» сыграл на выезде против владивостокского «Динамо». Встреча прошла в Подольске и завершилась ничьёй 1:1.

Оба гола были забиты во второй половине игры. На 54-й минуте Лев Толкачев вывел «Амкар» вперёд, точно пробив из-за пределов штрафной в дальний угол. Однако радость пермяков была недолгой. Уже на 60-й минуте «Динамо» сравняло счёт, забив после розыгрыша углового. На 83-й минуте «Амкар» едва не пропустил второй гол, но мяч попал в перекладину.

Следующий матч «Амкар» проведёт 7 марта дома, где встретится с московским «Динамо-2».

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.