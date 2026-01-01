Баскетболисты пермской «Пармы» уступили «МБА-МАИ» Матч Единой лиги ВТБ прошёл в Москве Поделиться Твитнуть

Пермская «Бетсити Парма» потерпела поражение от московского «МБА-МАИ» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча, состоявшаяся в субботу, 7 марта, в Москве, завершилась с результатом 78:66 в пользу хозяев.

Лучшим игроком матча признан Александр Шашков, в его активе 19 очков и шесть подборов при КПИ 25 баллов. Лидерами по результативности также стали Террелл Картер, набравший 15 очков и совершивший три подбора и пять передач, и Виктор Сандерс — у него 14 очков и три подбора.

Следующая игра БК «Бетсити Парма» состоится 10 марта в Санкт-Петербурге. Соперником пермяков станет местный «Зенит». По итогам 31 игры пермские баскетболисты, одержавшие 17 побед, занимают пятую строчку в турнирной таблице с 48 очками. «Зенит» одержал 20 побед в 28 матчах и набрал 49 очков.

Прошлый матч «Пармы» проходил на домашнем паркете 5 марта. Пермякам удалось обыграть красноярский «Енисей» со счётом 81:70.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.