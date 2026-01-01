Пермский БК «Парма» обыграл «Енисей» Поделиться Твитнуть

БК «Парма»

В рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ «Бетсити Парма» одержала домашнюю победу над красноярским «Енисеем». Финальный свиток зафиксировал счет 81:70 в пользу пермской команды.

Лидером встречи по результативности среди хозяев стал 19-летний воспитанник пермского баскетбола Лев Свинин. На его счету 21 набранное очко, восемь подборов, две результативные передачи, три перехвата и один блок-шот. Примечательно, что подопечные Евгения Пашутина добились успеха, имея в заявке на матч лишь одного легионера, несмотря на то что сибирский коллектив является прямым конкурентом пермяков в борьбе за пятую строчку турнира.

Благодаря этой победе «Парма» (17 побед, 13 поражений) прервала неудачную серию из трех поражений подряд и закрепилась на пятом месте в турнирной таблице Единой лиги ВТБ.

