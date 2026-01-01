На продажу выставили фруктовую лавку за 38 млн рублей в Перми Возраст бизнеса составляет три года Поделиться Твитнуть

В центре Перми на продажу выставили фруктовую лавку «Бабушка Фрутта». Владелец предлагает приобрести актив за 38 млн руб. Возраст бизнеса, согласно указанной на сайте объявлений информации, составляет три года.

«Пpoдaётся магaзин овощи и фрукты «Бабушка Фрутта». Мaгазин наxoдитcя пo aдpecу: Eкатерининскaя, 27. Если Вы творческий человек, хотите стать медийным лицом, работать по 14 часов в сутки и очень хорошо зарабатывать, то этот бизнес вам подойдёт идеально. Мы обязательно вас всему обучим», — сообщается в объявлении о продаже.

Выручка фруктовой лавки оценивается в 10 млн руб., прибыль — в 3 млн. Доля выручки от интернет-продаж — 20%. Окупаемость составит 31 месяц. В магазине работают 10 сотрудников, помещение площадью 84 кв. м находится в аренде. В стоимость бизнеса включён товарный остаток. Причина продажи не раскрывается.

Ранее сообщалось, что в Перми продаётся магазин одежды и снаряжения для туризма Armylife, открывшийся в 2011 году. Стоимость бизнеса оценили в 1,5 млн руб.

