Магазин одежды и снаряжения для туризма Armylife на ул. Героев Хасана, 48к2 в Перми выставили на продажу за 1,5 млн руб. Как сообщается в объявлении на сайте «Авито», возраст бизнеса составляет 15 лет — магазин был открыт в 2011 году.

«Сpочная пpодaжа прибыльного бизнеcа. Гoтовый бизнес c бoльшoй клиентскoй бaзoй. Maгaзин Аrmylifе оснoван в 2011 гoду, oснoвнoй вид деятельности: продaжa тoваров и снаpяжeния для туpизма, oxоты, pыбaлки, cнегохoдов и квадpoциклов, a тaкже тaктичeской экипиpoвки и oдежды в cтилe милитapи», — сообщает автор.

В стоимость входят товарный знак, сайт, программное обеспечение, торговое оборудование и оргтехника, базы поставщиков и подрядчиков, штат сотрудников, а также помещение 250 кв. м, которое находится в собственности.

Как указано в объявлении, выручка оценивается в 5 млн руб., прибыль — в 1 млн, ожидается, что срок окупаемости составит три месяца. Предложение подойдёт начинающим предпринимателям или компаниям, ведущим аналогичную деятельность для расширения или смены локации.

Ранее «Новый компаньон» писал, что в Перми продаётся помещение с магазином винзавода «Мильстрим» (ул. Леонова, 43б). Стоимость актива составила 10 млн руб. Площадь продаваемого объекта — 67 кв. м.

