Елена Синица В Перми за 10 млн рублей продают помещение с магазином винзавода Площадь продаваемого объекта — 67 кв. м

Константин Долгановский

В Перми выставили на продажу помещение с магазином винзавода «Мильстрим» (ул. Леонова, 43б). Объявление появилось на портале Avito.

«Магазин с надёжным арендатором, индексация арендной платы один раз в два года. Следующий срок — через полтора года», — сообщает собственник помещения.

Уточняется, что сейчас ежемесячный платёж составляет 60 тыс. руб. Площадь продаваемого объекта — 67 кв. м.

На сегодняшний день работает шесть магазинов винзавода «Мильстрим» в Перми и один в Кондратово.

Ранее «Новый компаньон» сообщал, что в Перми на 700 тыс. руб. подешевело кафе с вафлями Wafbusters. В октябре 2025 года его пытались продать за 2 млн руб.

