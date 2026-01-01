В Перми на 700 тысяч рублей подешевело кафе с вафлями Wafbusters В октябре 2025 года его пытались продать за 2 млн рублей Поделиться Твитнуть

Кафе Wafbusters в ТРК «Семья» (ул. Революции, 13) стало доступнее на 700 тыс. руб. По информации «Авито», сейчас его можно приобрести за 1,3 млн руб., тогда как в октябре 2025-го оно оценивалось в 2 млн руб. Об этом пишет «Пятница».

«Предлагаем к продаже успешное кафе в популярном торговом центре Перми. Расположено в одном из самых оживлённых мест — ТРК «Семья». Удачное расположение привлекает множество посетителей, которые часто заходят перекусить», — говорится в объявлении.

Владелец кафе сообщает, что бизнес работает на рынке с 2017 года. Всё оборудование новое, а штат полностью укомплектован (пять сотрудников).

Согласно финансовым данным, в августе 2025 года кафе принесло выручку в 855 тыс. руб., расходы составили 720 тыс. руб., что позволило получить прибыль в 179 тыс. руб. Автор объявления утверждает, что кафе окупится за 14 месяцев. Бизнес работает по патентной системе налогообложения.

