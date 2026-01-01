За строительством КДП в аэропорту Перми будет вестись авторский надзор Стоимость услуги оценили в 2 млн рублей Поделиться Твитнуть

Зарина Ситдикова

В аэропорту Перми Большое Савино будет вестись авторский надзор за строительством контрольно-диспетчерского пункта (КДП). Стоимость услуги оценили в 2,1 млн руб. Срок оказания — до 20 декабря 2027 года.

Филиал «Аэронавигация Урала» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» организовал запрос котировок. Источник финансирования — внебюджетные средства. Исполнителя определят 18 марта.

Как поясняется в документации к закупке, авторский надзор представляет собой контроль лица, осуществившего подготовку проектной документации, за соблюдением в процессе строительства требований проектной документации и подготовленной на её основе рабочей документации.

Исполнитель будет осуществлять авторский надзор за строительством КДП в соответствии с графиком авторского надзора, выезжать на объект по письменному требованию заказчика до момента получения заключения органа госстройнадзора о соответствии КДП требованиям технических регламентов и проектной документации. Надзор будет вестись в условиях действующего аэродрома, в соответствии с существующими ограничениями на лётной полосе и вблизи неё, в период взлётов и посадок воздушных судов.

В начале года был также определён подрядчик для оказания услуг по строительному контролю возведения КДП в аэропорту Перми. Начальная стоимость работ составляла 8,1 млн руб. На участие в закупке поступило шесть заявок, одна из которых была отклонена. Согласно протоколу комиссии, победителем был признан участник, заявка которого содержала лучшие условия исполнения договора. Он предложил выполнить работы за 8 млн руб.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.