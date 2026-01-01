Строительство КДП в аэропорту Перми проконтролируют за 8 млн рублей Контракт заключат до декабря 2027 года Поделиться Твитнуть

Алина Наумова

В Перми ищут подрядчика для оказания услуг по строительному контролю за возведением контрольно-диспетчерского пункта (КДП) в аэропорту Большое Савино. Стоимость работ оценили в 8,1 млн руб. Тендер размещён на сайте госзакупок. Первым на него обратил внимание «Рифей».

Исполнитель должен будет осуществлять строительный контроль до 20 декабря 2027 года. Как указано в техзадании, услуга необходима для обеспечения соответствия законченного строительством объекта техническим решениям и технико-экономическим показателям, предусмотренными утверждённой проектной документацией, получившей положительное заключение Главгосэкспертизы. Необходимо проконтролировать также качество материалов, соблюдение сроков, объёмов работ.

Заказчиком выступает ФГУП «Госкорпорация по ОрВД». Заявки на участие в закупке принимаются до 17 февраля. Итоги подведут 20 февраля.

Напомним, в декабре 2025 года Госкорпорация по ОрВД объявила о выборе нового подрядчика для строительства КДП в пермском аэропорту. Им стала пермская компания ООО «СК «Эталон». Подрядчику выплатят 32,7 млн руб. за создание проекта и 507,9 млн руб. — за проведение строительно-монтажных работ. Общая сумма — 540,6 млн руб. Ранее контракт на строительство КДП был подписан в августе 2024 года с ООО «Новакам», однако уже в октябре он был расторгнут.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.