Командно-диспетчерский пункт в аэропорту Перми построит местный подрядчик С компанией «Эталон» заключат договор на 540 млн рублей

Зарина Ситдикова

Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации объявила о выборе нового подрядчика для строительства командно-диспетчерского пункта в пермском аэропорту. По информации с сайта госзакупок, контракт будет заключен с единственным участником аукциона — пермской компанией ООО «СК «Эталон»». Подрядчику выплатят 32,7 млн руб. за создание проекта и 507,9 млн руб. — за проведение строительно-монтажных работ. Общая сумма — 540,6 млн руб.

Это уже не первая попытка найти подрядчика для строительства КДП. В июне 2024 года конкурс не привлек ни одного участника. В августе того же года контракт был подписан с ООО «Новакам», но в октябре он был расторгнут.

Согласно техническому заданию, командно-диспетчерский пункт будет расположен в здании до семи этажей. В нем необходимо предусмотреть рабочие места для сотрудников, обеспечивающих полеты гражданской авиации, а также для технического персонала и других служб. Кроме того, в здании должны быть гардеробные, трансформаторная подстанция, резервуары для противопожарного запаса, сетчатые ограждения и благоустроенная территория.

