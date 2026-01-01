В Перми определили 12 аварийно-опасных участков В прошлом году на них произошло 44 ДТП Поделиться Твитнуть

greatkim / ru.freepik.com

В Перми за 2025 год выявили 12 аварийно-опасных участков дорог местного значения. Подготовлены первоочередные меры, направленные на устранение причин и условий совершения на них ДТП.

Как стало известно «Новому компаньону», всего на данных участках было зарегистрировано 44 ДТП, в авариях были ранены 52 человека. Для предупреждения происшествий на участках запланированы изменение режима работы светофоров и монтаж допоборудования, установка дополнительных знаков и комплекса фото- и видеофиксации, перенос пешеходных переходов, перенос остановки.

В перечень данных объектов вошли перекрёстки улиц Окулова и Дзержинского, Строителей и Куфонина, Карпинского и Декабристов, Мира и Леонова, Попова и Окулова, Крисанова и Екатерининской, Лебедева и Соломина, Уинской и Юрша, Соликамской и Мостовой, Островского и Революции, ул. Луначарского и Комсомольского пр., а также участок ул. Грибоедова в районе остановки общественного транспорта «Ива-1».

Больше всего ДТП среди них произошло на перекрёстках Комсомольского пр. и Луначарского, улиц Уинской и Юрша, Островского и Революции — по пять аварий на каждом. Больше всего раненных в ДТП оказалось на перекрёстках Комсомольского пр. и ул. Луначарского, улиц Уинской и Юрша — по семь человек на каждом.

На двух участках запланированы также долгосрочные мероприятия по снижению уровня аварийности. На перекрёстке Окулова и Дзержинского было зарегистрировано три ДТП, в которых были ранены четыре человека. Здесь запланировано внесение изменений в режим работы светофорного объекта, в долгосрочной перспективе — переустройство при строительстве третьего моста через Каму. На перекрёстке Мира и Леонова было зарегистрировано такое же количество ДТП и раненных. Здесь изменят режим работы светофора, а в рамках долгосрочных мероприятий запланировано переустройство при реконструкции ул. Мира.

Ранее «Новый компаньон» писал, что в целом за 2025 год на территории Пермского края произошло 2,1 тыс. ДТП. В них погибли 234 человека, травмы получили 2,8 тыс. человек.

