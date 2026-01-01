За год в ДТП погибло 234 жителя Пермского края За год произошло свыше 2 тысяч аварий Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В период с января по декабрь 2025 года на территории Пермского края в ДТП погибло 234 человека. Такие данные приводятся в докладе «Пермьстата» о социально-экономическом положении Пермского края со ссылкой на информацию от МВД.

Уточняется, что за этот же период получили различные травмы в результате аварий 2836 человек. Всего же за 2025 год зафиксировано 2171 ДТП.

Ранее «Новый компаньон» сообщал, что на 1072 км трассы Кострома — Шарья — Киров — Пермь случилась массовая авария, в которую попали шесть автомобилей.

