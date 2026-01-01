В Пермском крае на трассе произошла массовая авария В ДТП попали шесть автомобилей Поделиться Твитнуть

На 1072 км трассы Кострома — Шарья — Киров — Пермь случилась массовая авария, в которую попали шесть автомоблей. Об этом пишет ТК ВЕТТА со ссылкой на Кунгурскую службу спасения.

Сообщение о ДТП послупило на телефон ЕДДС Краснокамского округа вечером 14 февраля. На место выехали спасатели и экстренные службы, однако по прибытию к месту ДТП, их помощь не потребовалась. В результате аварии никто из людей не пострадал.

После происшествия в Кунгурской службе спасения обратились к водителям и напомнили, что период непогоды важно соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров и торможений, а движение осуществлять с учётом дорожного покрытия.

