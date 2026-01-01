Режим беспилотной опасности в Пермском крае снят Его вводили утром 7 марта Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Утром субботы 7 марта в Пермском крае был введён режим беспилотной опасности. После 11 часов по местному времени он был снят. Об этом сообщили в ЕДДС Перми.

«Внимание: в Пермском крае снят режим «Беспилотная опасность». Единый телефон вызова экстренных служб — 112», — говорится в сообщении Единой дежурно-диспетчерской службы.

Напомним, режим беспилотной опасности был объявлен в Пермском крае 7 марта в 6:00 по местному времени. Все оперативные службы были оповещены и приведены в полную готовность. Жителей просили быть внимательными и не поддаваться панике.

