Губернатор Прикамья наградил женщин-тренеров и директоров спортшкол Церемония прошла перед открытым показом сериала о фигурном катании Поделиться Твитнуть

Правительство Пермского края

Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин наградил женщин-тренеров и директоров спортшкол региона. Торжественная церемония состоялась перед открытым показом нового сериала «На льду!», посвящённого фигурному катанию, в преддверии празднования 8 Марта.

Как сообщается на сайте краевого правительства, за вклад в развитие спортивной инфраструктуры благодарственным письмом губернатора Пермского края награждена ведущий инженер промышленного и гражданского строительства АО «Корпорация развития Пермского края» Нина Шатунова.

Благодарственные письма губернатора вручили директору ГАУ Пермского края «Управление по организации и проведению спортивных и физкультурных мероприятий» Марине Кисленко и директору ГБУ ДО Пермского края «Спортивная школа олимпийского резерва по базовым и олимпийским видам спорта «Старт» Ольге Михалевой за организацию работы по подготовке и проведению спортивных мероприятий в Прикамье.

Также за вклад в развитие детско-юношеского спорта и подготовку спортивного резерва благодарственным письмом награждены тренеры-преподаватели спортивной школы олимпийского резерва по базовым и олимпийским видам спорта «Старт» Полина Генсон, спортивной школы «Кристалл» Елена Колпакова, спортивной школы «Киокушинкай» в Перми Варвара Колыванова, Спортивной школы водных видов спорта Перми Анастасия Мулькова, Центра спортивной подготовки по адаптивным видам спорта Елизавета Половникова, спортивной школы олимпийского резерва по дзюдо «Пермский Кодокан» Перми Лариса Соболева, спортивной школы по футболу «Олимп» Светлана Старцева и директор пермской спортивной школы олимпийского резерва № 1 Ольга Ушакова.

Ранее «Новый компаньон» писал, что накануне Международного женского дня Дмитрий Махонин вручил государственные награды женщинам, работающим на предприятиях Прикамья, которые внесли значительный вклад в укрепление оборонного потенциала страны.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.