Cотрудницам пермских предприятий вручили госнаграды Их удостоили медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени

Правительство Пермского края

В пятницу, 6 марта, губернатор Пермского края Дмитрий Махонин торжественно вручил государственные награды женщинам, работающим на предприятиях региона, которые внесли значительный вклад в укрепление оборонного потенциала страны. Об этом сообщает пресс-служба правительства Пермского края на официальном сайте.

Глава региона отметил, что работа женщин является основой для поддержания статуса Пермского края как опорного региона России. Он также подчеркнул, что с помощью усердия и преданности делу ключевые предприятия оборонно-промышленного комплекса продолжают развиваться, а Вооруженные силы России получают всё необходимое для обеспечения надежной защиты государства. Дмитрий Махонин также выразил благодарность женщинам за их труд.

«Спасибо за преданность делу и вклад в развитие родного региона и страны. Еще раз поздравляю с наступающим 8 Марта! Желаю здоровья, счастья и благополучия!» — поздравил глава Пермского края.

Жительницы Пермского края, работающие на предприятиях региона, были удостоены медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени по указу президента Российской Федерации Владимира Путина. Эта награда присуждена за их многолетний добросовестный труд и значительный вклад в укрепление оборонного потенциала страны. Кроме того, женщины получили благодарность от президента Российской Федерации.

Отметим, губернатор Пермского края Дмитрий Махонин объявил 2026 год в регионе Годом пермской промышленности. Это решение принято для укрепления престижа рабочих профессий, поддержки инженеров и предприятий ОПК. В течение года запланированы мероприятия, направленные на развитие промышленной кооперации и технологического суверенитета.

