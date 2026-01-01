В Перми не наблюдается существенного удорожания цветов к 8 Марта При этом участники рынка отмечают рост цен за год на 10-30% Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В преддверии 8 Марта в Перми не ожидается существенного удорожания цветов. Об этом пишет «Коммерсантъ-Прикамье». При этом участники рынка отмечают годовой рост цен на 10-30%.

Повышение стоимости эксперты связывают с текущей инфляцией, ростом налоговой нагрузки и удорожанием упаковки. Бизнес старается адаптироваться к новым реалиям, оптимизируя затраты и формируя новые предложения, а объём выручки планирует компенсировать за счёт оборота. Существенного спада спроса не ожидается.

«Новый компаньон» ранее рассказывал подробно о факторах роста цен и тенденциях на рынке продажи цветов в Перми. По словам представителей бизнеса, рост цен на цветы наблюдается ежегодно, примерно на 10-20%. В этом году рост оказался немного существеннее и, действительно, достиг 30%. Горизонт планирования магазинов сузился до двух недель, в связи с чем изменились обстоятельства при подготовке магазинов к 8 Марта. По итогам 14 Февраля некоторые игроки обратили внимание на изменение спроса — количество заказов год к году и средний чек показали снижение. Эксперты связывают это с падением покупательской активности.

