Алёна Бронникова Инфляция в цвету Эксперты фиксируют рост цен на цветочном рынке в Перми

В преддверии 8 Марта «Новый компаньон» узнал у представителей цветочного рынка в Перми, с какими проблемами пришлось столкнуться бизнесу, с чем связан рост цен на цветы и как игроки перестраиваются под влиянием современных тенденций.

Факторы роста

По словам представителей рынка, рост цен на цветы наблюдается ежегодно примерно на 10—20%. В этом году некоторые игроки отмечают более значительное увеличение стоимости товаров.

Владелица цветочного пространства «Цвети» Виктория Шаврина отметила, что за год цены на цветы выросли почти на 30%. На это повлияли как внешние факторы, такие как курс валют, так и внутренние — рост цен на услуги, топливо, продукты питания, на все товары в целом, в том числе и на цветы, вне зависимости от поставщика и страны.

«Каждый год цены росли примерно на 15—20%, конкретно в этом году они выросли чуть выше. Мне кажется, что это необратимая ситуация в бизнесе и цены всегда имеют свойство расти», — поделилась Виктория Шаврина.

Основательница салона цветов «Цветтучино» Ксения Филатова говорит об отсутствии заметного роста цен в целом. Она отметила возможное удорожание определённых позиций и увеличение цен у поставщиков в праздники на самые популярные из них.

«Нужно понимать, что на цену влияет сразу несколько факторов: курс валюты, поскольку закуп цветка происходит на голландских аукционах; повышенный спрос — именно этот фактор ежегодно влияет на сезонные скачки цен; в 2026 году в России вступил в силу ряд налоговых изменений, которые также повлияли на стоимость цветов», — рассказала основательница цветочной мастерской «На расцвете» и одноимённого онлайн-магазина Алёна Денисенко.

При этом в текущей ситуации резких изменений курса не наблюдалось, как это было в 2022 году. По словам Денисенко, рядовой потребитель часто заблуждается, когда говорит об искусственном взвинчивании цен цветочными магазинами в праздники. Например, к Дню святого Валентина, который отмечается практически во всём мире, поставщики цветов стараются увеличить количество производимого продукта, но его всё равно не хватает. В связи с этим на аукцио­нах в Голландии начинает расти цена — забирают цветок те, кто дал цену выше, в свою очередь, российские производители поднимают цены до уровня импортного цветка. Так цены растут у оптовиков, а затем и у розничных магазинов.

В отношении налоговых изменений Алёна Денисенко сообщила, что многие оптовики благодаря большим оборотам попали под НДС и к цене за каждый стебель добавили от 5 до 22% налога. Кроме того, для большинства розничных магазинов ударом стала потеря патентной системы налогообложения, что повлекло снижение маржинальности бизнеса и необходимость чем-то это компенсировать.

«Если говорить об изменении стоимости цветов в глобальном плане, стоимость цветка на аукционе не выросла в каких-то астрономических масштабах — в среднем +10% в зависимости от вида и страны-производителя. Но всё, что прибавляется к этой стоимости после — начиная от логистических услуг и заканчивая появившимися дополнительными налогами, — дало эффект, и покупатели заметили значительный рост цен. Равно как они его замечают на других товарах, не только на цветах», — добавила она.

Снижение цен возможно под влиянием спроса. Здесь может сыграть сезонный фактор: к лету спрос у потребителей падает, а вместе с ним снижаются и цены. Также снижение возможно и в рамках специальных предложений.

Отечественные цветы vs зарубежные

Несмотря на рост цен, витрины цветочных магазинов остаются полными, объём и качество предложения не снижаются. Предприниматели не готовы сокращать объёмы поставок и выбирают разные пути реализации своего товара. Как отметила Виктория Шаврина, в цветочной сфере очень важно поддерживать ассортимент. Поскольку покупатели, столкнувшиеся с недостаточным выбором или ненадлежащим качеством цветов, в следующий раз сделают выбор в пользу другого магазина.

«Витрина всегда должна быть изобильной, и мы всегда стараемся придерживаться этого. На витрине не может быть несвежих цветов, даже в единичном экземпляре», — добавила она.

Чаще всего магазины закупают цветы у зарубежных поставщиков, в основном в Эквадоре и Голландии, и у отечественных поставщиков — в Краснодаре и Саранске. Причиной закупки за рубежом в течение года Ксения Филатова называет соотношение оптимальной цены и предсказуемого качества. Говоря о российских производителях, Виктория Шаврина отмечает, что Саранск поставляет кустовые розы высочайшего качества, а Краснодар — шикарные тюльпаны и прочие сезонные цветы.

Алёна Денисенко считает, что качество российских роз существенно ниже, чем эквадорских, так как они быстро увядают, а цена на них сопоставима с ценой Эквадора. Уступают в качестве и цветы из Китая. Их цена ниже, но магазины рискуют потерять клиентов или понести двойные расходы за замену. В то же время в России выращивают хорошие тюльпаны, произрастающие из голландских луковиц, — их качество останется высоким в случае отсутствия нарушений технологии выращивания.

Спрос и тенденции

Горизонт планирования у бизнеса сузился до двух недель, говорит Алёна Денисенко. В связи с этим изменились обстоятельства при подготовке магазинов к 8 Марта. Ранее производители собирали предзаказы на тюльпаны и оплату в декабре, но в 2025 году подготовка к сезону началась в сентябре, оптовая цена при этом выросла примерно на 18—20%. Однако поставщикам приходится собирать заказы до сих пор, так как розничный рынок по большей части оказался не готов заморозить свои деньги на полгода, не зная, доживёт ли его бизнес до сезона.

Эта тенденция стоит отдельного внимания, поскольку игроки отмечают изменение покупательского спроса, что также влияет на ситуацию в целом. По итогам 14 февраля некоторые магазины столкнулись с сокращением количества заказов год к году и снижением среднего чека. Эксперты связывают это с падением именно покупательской активности.

По словам Алёны Денисенко, многое зависит от поведения самого магазина. Представители премиум-сегмента сильного падения заметить не могли, поскольку их клиент обладает финансовыми ресурсами, принимает рост цен как текущую реальность и готов платить прежде всего за сервис и качество. Менее платёжеспособный клиент меняет стратегию поведения или отказывается от покупки.

Магазины, выбравшие политику демпинга, обрекают себя на работу в «ноль» или «минус», поскольку, снижая цену букетов, они не снижают свои расходы на закуп цветов и материалов, зарплаты сотрудников, коммунальные услуги и прочее. Такая стратегия, считает эксперт, приведёт к закрытию, что произойдёт со многими магазинами уже в апреле-мае 2026 года.

Чтобы сохранить спрос и нарастить базу клиентов, пермский рынок адаптирует свою работу под поведение современного покупателя. В частности, одним из ключевых запросов покупателя стала возможность приобрести цветы онлайн.

«Пути выхода мы видим именно через развитие онлайн-направления, усиление и выделение своего продукта, развитие смежных направлений, таких как работа с корпоративными клиентами, проведение цветочных мастер-классов», — отметила Ксения Филатова.

Если говорить о текущей ситуации на рынке в целом, пермские предприниматели пока не говорят о кризисе. Так, Ксения Филатова отмечает, что сейчас бизнес переживает переходный период, период перестройки, и маловероятно, что цветы потеряют свою актуальность у покупателей.

