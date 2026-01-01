Пермские баскетболисты из «Пармы» смогли улететь из Дубая Они не могли вылететь из ОАЭ из-за ситуации на Ближнем Востоке Поделиться Твитнуть

Фото: БК "Бетсити Парма"

Игроки баскетбольного клуба «Бетсити Парма» Террелл Картер и Джейлен Адамс благополучно улетели из Дубая и добрались до Москвы. Об этом сообщает пресс-служба клуба. Ранее баскетболисты не смогли присоединиться к игре и вылететь из ОЭА из-за ситуации на Ближнем Востоке.

В Москву 6 марта отправляется пермская баскетбольная команда. Завтра «Бетсити Парма» проведёт выездной матч против МБА-МАИ. В столице Джейлен и Террелл присоединятся к тренировочному процессу.

Ранее «Новый компаньон» писал, что 21-летний центровой Глеб Фирсов подписал новый контракт с БК «Бетсити Парма», сообщили в пресс-службе клуба. Срок действия соглашения — до 2029 года.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.