Центровой Глеб Фирсов продлил контракт с пермской «Пармой» Соглашение рассчитано до 2029 года Поделиться Твитнуть

БК «Парма»

21-летний центровой Глеб Фирсов подписал новый контракт с БК «Бетсити Парма», сообщили в пресс-службе клуба. Срок действия соглашения — до 2029 года.

В этом году контракт Фирсова с «Пармой» истекал, но Глеб и клуб решили продлить сотрудничество.

Глеб Фирсов — один из самых талантливых выпускников пермской баскетбольной школы. Он прошёл все этапы подготовки в системе клуба: занимался в СШОР «Олимпиец», выступал за «Парма-дюбл» и «Парма-М», а теперь стал важным игроком основного состава пермского клуба и сборной России.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.