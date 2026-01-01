Прокуратура требует усилить приговор экс-совладельцу пермского порта Чарльза Батлера заочно осудили на семь лет колонии Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Прокуратура внесла апелляционное представление на приговор экс-председателю совета директоров, совладельцу ОАО «Порт Пермь» гражданину Великобритании Чарльзу Батлеру. Документ был зарегистрирован 4 марта.

Как сообщает «Коммерсантъ-Прикамье», гособвинение считает приговор слишком мягким и предлагает усилить наказание до девяти лет лишения свободы с назначением штрафа. Также, по мнению надзорного органа, необходимо удовлетворить гражданский иск потерпевшей стороны на сумму ущерба, а похищенные земельные участки передать АО «Порт Пермь».

Ленинский районный суд Перми 25 февраля вынес Батлеру обвинительный приговор по статье о присвоении или растрате имущества в особо крупном размере организованной группой. Дело рассматривалось в заочном порядке. Обвиняемый объявлен в розыск, ему назначено лишение свободы на семь лет колонии общего режима.

