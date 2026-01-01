Экс-совладельца пермского порта Чарльза Батлера осудили заочно на семь лет колонии Его обвинили в хищении имущества Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По решению Ленинского районного суда Перми, экс-председателю совета директоров, совладельцу ОАО «Порт Пермь» гражданину Великобритании Чарльзу Батлеру вынесли обвинительный приговор по статье о присвоении или растрате имущества в особо крупном размере организованной группой.

Дело в заочном порядке рассматривала судья Марина Якутова.

Как сообщает пресс-служба краевой прокуратуры, сына британского лорда Батлера заочно осудили за хищение имущества порта «Пермь» на 1 млрд руб.

По решению суда, ему назначено лишение свободы на 7 лет колонии общего режима. Суд объявил совладельца «Порта Пермь» в розыск.

Как ранее писал «Новый компаньон», процесс над Чарльзом Батлером начался осенью прошлого года. По данным следствия, с декабря 2009 года по февраль 2010 года Батлер разработал план похищения недвижимости, расположенной на Решетниковском спуске, 1 в Перми. Через совет директоров ОАО было одобрено решение о продаже земельных участков и объектов недвижимости в пользу чешской компании «Далтамэн, СЕ», которая впоследствии перешла под контроль самого Батлера. Генеральный директор «Порт Пермь» подписал договоры купли-продажи и передал имущество в Росреестр. Фактическая передача состоялась безвозмездно, что привело к ущербу ОАО на сумму более 1 млрд руб.

Расследование показало, что Батлер приобрёл контроль над активами «Порт Пермь» незаконно, без согласования с Федеральной антимонопольной службой и правительственной комиссией. После продажи земельных участков разрешённое использование территории изменилось с промышленного на жилое, что значительно повысило её рыночную стоимость. Прокуратура утверждает, что этот акт нарушил безопасность государства, поскольку «Порт Пермь» играет важную роль в обеспечении грузовых перевозок региона. Батлер находится в международном розыске и его местонахождение неизвестно.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.