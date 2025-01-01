Суд в Перми начал рассматривать дело о растрате имущества ОАО «Порт Пермь» Заочно судят гражданина Великобритании Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Ленинском суде Перми начался судебный процесс по уголовному делу против гражданина Великобритании Чарльза Алексея Батлера. Ему предъявлены обвинения по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата имущества в особо крупном размере организованной группой). Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Согласно следственным материалам, у Алексея Батлера, занимавшего пост председателя совета директоров ОАО «Порт Пермь» с декабря 2009 по февраль 2010 года, возник преступный план по хищению объектов недвижимости, принадлежащих порту и расположенных по адресу: Пермь, Решетниковский спуск, 1.

Действуя в соответствии с заранее разработанной схемой, участники преступной группы нашли чешскую компанию «Далтамэн, СЕ», которая впоследствии оказалась под контролем Батлера, и обеспечили одобрение советом директоров ОАО «Порт Пермь» решения о продаже земельных участков и расположенных на них зданий и сооружений в пользу этой иностранной организации. Впоследствии генеральный директор ОАО «Порт Пермь», выполняя задуманное, подписал договоры купли-продажи недвижимого имущества между упомянутыми юридическими лицами и организовал их передачу в Росреестр по Пермскому краю. Фактически передача имущества осуществлялась безвозмездно. В результате действий был нанесён имущественный ущерб ОАО «Порт Пермь» на сумму более 1 млрд руб.

фото: Ленинский районный суд

В начале декабря 2016 года Алексей Батлер был объявлен в розыск, но поскольку установить его местонахождение не удалось, судебное разбирательство в отношении него будет проходить заочно, без его личного присутствия.

Следующее заседание суда по делу о хищении в особо крупном размере назначено на 8 октября 2025 года, на 10:00, под председательством судьи Марины Якутовой.

Как ранее писал «Новый компаньон» в отношении другого фигуранта этого дела, директора порта Пермь, Марека Кинцла, Дзержинским судом в марте 2025 года было принято решение о прекращении уголовного дела. Следствие полагает, что Кинцл совместно с Батлером разработал схему незаконного перевода земельных участков от ОАО «Порт Пермь» к ООО с аналогичным названием и продал имущество компаниям, контролируемым Батлером. Кинцл признал вину и заключил соглашение о сотрудничестве, предоставив информацию о Батлере, но к моменту передачи дела в суд истёк срок давности.

