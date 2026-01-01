В Пермском крае расследуют гибель подростка на железной дороге Следком на транспорте проводит проверку Поделиться Твитнуть

фото: Транспортная прокуратура

5 марта 2026 года на участке между станциями Блочная и Кабельная Свердловской железной дороги в Пермском крае смертельные травмы получили 14-летний подросток.

В связи с этим инцидентом следственные органы Центрального МСУТ СК России начали доследственную проверку по ст. 263 УК РФ, касающейся нарушений правил безопасности на железнодорожном транспорте.

В настоящее время следователи проводят комплекс мероприятий для выяснения всех обстоятельств произошедшего и оценки действий всех причастных лиц.

Ранее «Новый компаньон» писал, что, по данным краевого минтербеза, в прошлом году на железнодорожных путях пострадали 18 человек, двое из которых — дети. С осени 2025 года по настоящее время зафиксировано 16 случаев участия подростков в «зацепинге».

