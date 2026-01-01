В 2025 году в Прикамье пострадали 18 «зацеперов» Двое из них — дети Поделиться Твитнуть

Фото: транспортная полиция Перми

В Перми состоялось заседание комиссии по профилактике правонарушений в Пермском крае. На нём было уделено особое внимание вопросам безопасности несовершеннолетних на объектах железной дороги. Основной акцент был сделан на предотвращении травматизма в результате «зацепинга» — поездок снаружи подвижного состава.

По данным краевого минтербеза, в прошлом году на железнодорожных путях пострадали 18 человек, двое из которых — дети. С осени 2025 года по настоящее время зафиксировано 16 случаев участия подростков в «зацепинге».

Для безопасности детей было налажено сотрудничество между транспортной полицией, представителями Свердловской железной дороги и региональными органами власти. Регулярно проводятся совместные мероприятия, включающие рейды по выявлению и пресечению нарушений, а также информационные кампании, направленные на разъяснение правил безопасного поведения. Особое внимание уделяется выявлению и блокированию деструктивного контента в Интернете, связанного с популяризацией «зацепинга».

По итогам обсуждения чиновники сформировали план дополнительных мер, призванных минимизировать риски возникновения несчастных случаев на железной дороге.

