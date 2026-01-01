За месяц в Перми снесли семь аварийных домов Всего с начала года демонтировано 21 опасное здание Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В течение февраля в Перми было снесено семь домов, признанных ранее аварийными. Как сообщили в департаменте жилищно-коммунального хозяйства администрации города, расселение и последующий демонтаж таких домов ведутся в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» и региональных программ.

За месяц были демонтированы дома на ул. Пристанционной, 2, ул. Новогодней, 2а, ул. Маяковского, 38 и 40, ул. Героев Хасана, 70 и 72 и ул. Сергинской, 22. Ранее в этих домах проживал 331 человек, все они получили денежное возмещение или другое жильё.

Всего с начала 2026 года в Перми снесли 21 аварийный дом. По итогам 2025 года в городе было снесено 143 таких здания. На освободившихся земельных участках могут построить новые дома, социальные объекты или обустроить места культуры и отдыха.

Ранее «Новый компаньон» писал, что судебные приставы обеспечили снос аварийного дома в Кировском районе Перми. Одноэтажное нежилое здание по ул. Мензелинской, 10, площадью около 300 кв. м, находилось в полуразрушенном состоянии, его износ составлял 90%.

