Судебные приставы обеспечили демонтаж аварийного здания в Перми Его износ составлял 90%

Пресс-служба Пермской городской думы

В Кировском районе Перми снесён аварийный объект. Одноэтажное нежилое здание по ул. Мензелинской, 10, площадью около 300 кв. м, находилось в полуразрушенном состоянии. Оно не только портило облик района, но и представляло опасность для жизни и здоровья людей. Эксперты установили, что физический износ здания составляет 90%: отсутствовали кровля, фасадные элементы, оконные и дверные блоки, а также остекление.

Собственнику здания неоднократно предписывалось ограничить доступ к нему для обеспечения безопасности граждан. Однако он не принял необходимых мер. В связи с этим администрация района обратилась в суд с иском о демонтаже здания.

Районный суд вынес решение о необходимости сноса здания в течение двух месяцев и восстановления благоустройства территории. За каждый день просрочки должнику начислялась неустойка 100 руб. Судебные приставы получили исполнительный документ для контроля исполнения решения суда.

Владелец здания был уведомлен о начале исполнительного производства и предупрежден о возможных финансовых санкциях за несоблюдение сроков. Осознавая риск значительных финансовых потерь, он оперативно приступил к демонтажу здания. В результате исполнительное производство было завершено в связи с фактическим исполнением решения суда, сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Пермскому краю.

