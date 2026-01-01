В Перми продаются одни из самых дешёвых бенто-тортов среди городов-миллионеров Средняя цена за изделие составила 1 315 рублей Поделиться Твитнуть

Пермь вошла в число российских городов-миллионеров с самыми дешёвыми бенто-тортами. Согласно результатам проведённого 2ГИС исследования, средняя стоимость такого изделия весом 300 гр в столице Прикамья в марте составила 1 315 руб.

Наиболее доступные бенто-торты оказались в Волгограде — 1 250 руб., Ростове-на-Дону — 1 290 руб. и Омске 1 300 руб. Самые дорогие — в Санкт-Петербурге — 2 425 руб., Москве — 2 278 руб. и Новосибирске — 2 246 руб. В среднем по России — 1 740 руб.

Аналитики отмечают, что к 8 Марта поиск сладостей на заказ в мегаполисах увеличивается в три раза. Основную часть ассортимента занимают готовые торты (26%) и торты на заказ (21,5%). На Урале и в Сибири большей популярностью пользуются фототорты: в Перми (12,9%), Омске (12,1%), Екатеринбурге (10,4%). В центральной части и на юге России — турецкие сладости.

Ранее аналитики подсчитали, что стоимость стандартного букета-комплимента из семи красных роз в городах-миллионерах России в феврале 2026 года в среднем составила 2 220 руб. В Перми такие букеты оказались самыми дорогими среди исследованных локаций, их средняя стоимость здесь составила 2 722 руб.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.