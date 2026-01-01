Стоимость букета роз в Перми оказалась самой высокой среди городов-миллионников Цена семи цветков превысила 2,7 тысячи рублей Поделиться Твитнуть

фото: freepik

freepik.com

Перед 8 Марта традиционно наблюдается всплеск интереса к цветам. Аналитики 2ГИС изучили количество цветочных магазинов в городах-миллионниках, а также выяснили, когда россияне начинают искать букеты и какова средняя стоимость стандартного букета из семи красных роз.

По данным 2ГИС на февраль 2026 года, в городах-миллионниках насчитывается более 14 тыс. цветочных магазинов. А самый значительный рост интереса к цветам наблюдается перед Международным женским днём, Днём матери и Днём всех влюблённых.

Перед 8 Марта количество поисковых запросов увеличивается в среднем на 160%, а в сам день праздника — в 9 раз по сравнению со средним уровнем за год. Второй пик интереса приходится на последний рабочий день перед выходными, когда запросы вырастают на 420%.

Пик поисковых запросов на цветы к Международному женскому дню начинается в среднем за 9-10 дней до праздника и продолжается ещё несколько дней после. Для других праздников этот пик обычно ограничивается 2-3 днями до даты.

Эксперты проанализировали стоимость стандартного букета-комплимента из семи красных роз в городах-миллионниках России на февраль 2026 года. В среднем такой букет обойдётся в 2220 руб. Наиболее доступные варианты — в Уфе (1771 руб.), Воронеже (1814 руб.) и Екатеринбурге (1863 руб.). Максимальная же стоимость наблюдается в Перми (2722 руб.), Санкт-Петербурге (2660 руб.) и Казани (2569 руб.).

