В Пермском крае продолжается процедура выдвижения кандидатов на Строгановскую премию Подать заявку можно до 6 апреля Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Общественная организация «Пермское землячество» напоминает, что остался месяц до завершения процедуры сбора заявок на Строгановскую премию.

Строгановская премия — награда за выдающиеся достижения пермяков, прославивших своими добрыми делами родной край и его жителей. Система номинаций премии такова, что в ней учитываются самые разные достижения. Премия вручается, может быть, незаметным, но всё же настоящим героям — тем, кто сохранил для потомков то, что должно было исчезнуть навсегда, вдохновил кого-то на свершения или просто делает свою работу с душой, с пермским характером и со строгановской основательностью.

Премия вручается в восьми номинациях: «За честь и достоинство», «За высокие достижения в общественной деятельности», «За высокие достижения в экономике и управлении», «Лидер малого и среднего бизнеса», «За высокие достижения в науке и технике», «За высокие достижения в сфере образования и воспитания молодежи», «За высокие достижения в области культуры и сохранения исторического наследия», «За высокие достижения в спорте».

Во всех номинациях, кроме первой, премия присуждается за свершения предыдущего года, поэтому в заявке надо указать, что из сделанного в 2025 году делает кандидата достойным премии. В номинации «Честь и достоинство» премия присуждается за достижения всей жизни.

Процедура выдвижения кандидатов максимально демократична. Предложить кандидатуру героя может любой: коллега, друг или даже родственник. Единственное, что не допускается — это самовыдвижение. Заявку можно оставить на сайте Пермского землячества.

Ежегодная премия, основанная в 2005 году, — это символ признания заслуг перед Пермским краем, служащий объединению земляков и продвижению успехов региона. В нынешнем году премия будет вручаться в 21-й раз. Имена лауреатов нынешнего года станут известны на церемонии награждения, которая пройдёт 5 июня в Московском музыкальном театре им. Станиславского и Немировича-Данченко. Лауреатам вручается мини-скульптура Аники Строганова, нагрудный знак и премия в размере 750 тыс. руб.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.