В Перми дан старт выдвижения на Строгановскую премию

Константин Долгановский

Пресс-конференция правления Пермского землячества, посвященная началу отборочного цикла 21-й Строгановской премии, прошла в Перми 2 февраля. Ежегодная премия, основанная в 2005 году, — это символ признания заслуг перед Пермским краем, служащий объединению земляков и продвижению успехов региона. О старте кампании по выдвижению номинантов на Строгановскую премию по итогам 2025 года объявили первые заместители председателя общественной организации «Пермское землячество в Москве» Светлана Левченко и Игорь Шубин.

Как всегда, выдвижение максимально демократично: предложить кандидатуру Строгановского лауреата может абсолютно любой человек — коллега, друг или родственник номинанта, не допускается только самовыдвижение. Однако процедура рассмотрения кандидатуры в нынешнем году претерпела некоторые изменения. Разработана и опубликована на сайте землячества балльная рейтинговая система, которая поможет комиссии определиться с составлением шорт-листов по всем номинациям, а номинаторам заранее подготовить материалы о номинанте, чтобы его кандидатура не была отсеяна по формальным признакам. В каждой номинации создано от пяти до восьми критериев, которые оцениваются по пятибалльной шкале. Основными критериями являются публичность фигуры номинанта и уникальность его достижений.

Как сообщил Игорь Шубин, среднее количество номинантов ежегодно — около 90 человек. 2025 год был рекордным: комиссия рассмотрела 117 номинантов. По мнению Игоря Шубина, этот рекорд может быть повторён и даже превышен. Всего за время существования премии её лауреатами стали 125 выдающихся пермяков, прославивших Пермский край за его пределами.

Еще восемь человек смогут пополнить этот список в 2026 году. Напомним, в прошлом году по инициативе председателя Правления Пермского землячества Андрея Кузяева к традиционным шести номинациям было добавлено еще две. Таким образом, в 2026 году премию будут вручать в восьми номинациях: «За честь и достоинство», «За высокие достижения в общественной деятельности», «За высокие достижения в экономике и управлении», «Лидер малого и среднего бизнеса», «За высокие достижения в науке и технике», «За высокие достижения в сфере образования и воспитание молодежи». «За высокие достижения в области культуры и сохранение исторического наследия» и «За высокие достижения в спорте».

Лауреатам вручается мини-скульптура Аники Строганова, нагрудный знак и премия в размере 750 тыс. руб. Вручение происходит на ежегодном съезде землячества.

Кроме того, проводится народное голосование на сайте общественной организации, его победитель тоже получает поздравления на съезде, но без денежной премии.

В нынешнем году заявочная кампания продлится до 6 апреля включительно. После этого в течение двух недель будет идти народное голосование, а комиссия по Строгановским премиям будет составлять рейтинги номинантов, чтобы отобрать по три имени в шорт-листы по всем номинациям. Имена лауреатов станут известны на церемонии награждения, которая пройдёт 5 июня в Московском музыкальном театре им. Станиславского и Немировича-Данченко, которым руководит член правления землячества Андрей Борисов.

