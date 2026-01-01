Инвестор реконструкции Пушкинской бани в Перми готовится к согласованию работ Разрешение на работы должно выдать минимущества Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Инвестор реконструкции здания Пушкинской бани в Перми (ул. Газеты «Звезда», 38) ООО «Прерогатива» готовит документы для получения разрешения на работы от краевого минимущества. Об этом «Новому компаньону» рассказали в администрации города.

«В настоящее время инвестор готовит пакет документов для получения разрешения на реконструкцию в Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края. Согласно условиям соглашения о муниципально-частном партнёрстве, срок реконструкции — не более 18 месяцев со дня получения разрешения на реконструкцию объекта соглашения», — сообщили в мэрии.

Напомним, в 2025 году были одобрены архитектурно-градостроительные решения внешнего облика здания и стартовали подготовительные работы. В конце февраля 2026-го проектная документация по реконструкции получила положительное заключение негосударственной экспертизы. После завершения работ здесь разместятся парильные, хамам, общепит. Одновременное количество посетителей составит 180 человек.

