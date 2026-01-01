В Пермском крае идёт массовая рассылка сообщений о минировании
В минтербезе просят сохранять спокойствие
В минтербезе Пермского края сообщили о массовых сообщениях о минировании, поступающих на электронные почты организаций региона.
Ведомство призывает граждан не поддаваться панике и обращаться за информацией только к официальным источникам. Оперативные службы проводят проверки объектов, на которые поступают угрозы.
Ранее «Новый компаньон» писал, что утром 6 марта в Чернушке в срочном порядке эвакуировали студентов и педагогов Краевого политехнического колледжа. Поводом послужила поступившая на почту образовательного учреждения анонимка о заложенном в здании взрывном устройстве.
Позднее стало известно, что 6 марта утром в Поволжский институт железнодорожного транспорта (филиал УрГУПС) на ул. Горького в Перми пришло анонимное сообщение о взрывном устройстве. В целях безопасности была срочно организована эвакуация студентов и преподавателей.
Также была проведена эвакуация из Пермского финансово-экономического колледжа, который находится на ул. Дзержинского.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.