В Пермском крае идёт массовая рассылка сообщений о минировании В минтербезе просят сохранять спокойствие

В минтербезе Пермского края сообщили о массовых сообщениях о минировании, поступающих на электронные почты организаций региона.

Ведомство призывает граждан не поддаваться панике и обращаться за информацией только к официальным источникам. Оперативные службы проводят проверки объектов, на которые поступают угрозы.

Ранее «Новый компаньон» писал, что утром 6 марта в Чернушке в срочном порядке эвакуировали студентов и педагогов Краевого политехнического колледжа. Поводом послужила поступившая на почту образовательного учреждения анонимка о заложенном в здании взрывном устройстве.

Позднее стало известно, что 6 марта утром в Поволжский институт железнодорожного транспорта (филиал УрГУПС) на ул. Горького в Перми пришло анонимное сообщение о взрывном устройстве. В целях безопасности была срочно организована эвакуация студентов и преподавателей.

Также была проведена эвакуация из Пермского финансово-экономического колледжа, который находится на ул. Дзержинского.

