На юге Прикамья эвакуировали краевой политехнический колледж На электронную почту образовательного учреждения пришло сообщение о бомбе

Фото: паблик ВК "Чернушка сегодня"

Утром 6 марта в Чернушке в срочном порядке эвакуировали студентов и педагогов Краевого политехнического колледжа. Поводом послужила поступившая на почту образовательного учреждения анонимка о заложенном в здании взрывном устройстве.

«Ребят отправили греться в общежитие. Возле здания полицейские с собаками», — пишет паблик ВКонтакте «Чернушка сегодня».

По словам директора колледжа, ранее на электронную почту пришло сообщение о заложенной бомбе.

Фото: паблик ВК "Чернушка сегодня"

«Всех эвакуировали, вызвали полицию и кинологов. На данный момент один корпус уже проверен, ничего не обнаружено», — прокомментировал ситуацию директор колледжа Михаил Азанов.

В минтербезе Прикамья пока не было официальных комментариев в связи с инцидентом.

