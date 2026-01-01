На юге Прикамья эвакуировали краевой политехнический колледж
На электронную почту образовательного учреждения пришло сообщение о бомбе
Утром 6 марта в Чернушке в срочном порядке эвакуировали студентов и педагогов Краевого политехнического колледжа. Поводом послужила поступившая на почту образовательного учреждения анонимка о заложенном в здании взрывном устройстве.
«Ребят отправили греться в общежитие. Возле здания полицейские с собаками», — пишет паблик ВКонтакте «Чернушка сегодня».
По словам директора колледжа, ранее на электронную почту пришло сообщение о заложенной бомбе.
«Всех эвакуировали, вызвали полицию и кинологов. На данный момент один корпус уже проверен, ничего не обнаружено», — прокомментировал ситуацию директор колледжа Михаил Азанов.
В минтербезе Прикамья пока не было официальных комментариев в связи с инцидентом.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.