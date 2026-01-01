Медики назвали редким случай с выжившим в морозы в Прикамье туристом Состояние пострадавшего остаётся тяжёлым Поделиться Твитнуть

Андрей Чунтомов

Уфимский турист, выживший после девяти дней в снегу в Пермском крае, остается в тяжелом состоянии. Этот случай длительного выживания в условиях сильного переохлаждения является крайне редким, сообщили РИА Новости в министерстве здравоохранения региона.

«Его состояние стабильно тяжелое», — подчеркнули в ведомстве.

Медики отмечают, что это исключительный случай, когда человек смог выжить после длительного нахождения на морозе. Специалисты делают всё возможное, чтобы минимизировать последствия переохлаждения для здоровья мужчины.

Напомним, в феврале группа из пяти уфимских туристов потерялась в районе плато Кваркуш в Красновишерском округе Пермского края. Четверо из них погибли, а 67-летний мужчина провёл девять дней в сугробе, ожидая помощи. Его обнаружили 1 марта и доставили в краевую клиническую больницу, где он сейчас получает лечение.

