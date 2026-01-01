Глава минздрава Прикамья рассказала о состоянии раненых волонтёров Девушки попали в ДТП, возвращаясь с СВО Поделиться Твитнуть

Фото: Благотворительный фонд «Единый центр поддержки»

Министр здравоохранения Пермского края Анастасия Крутень сообщила о состоянии двух волонтёров, Натальи Сараевой и Елены Мачехиной, попавших в автомобильную аварию на обратном пути из зоны СВО, куда они доставляли гуманитарную помощь. Девушки оказались в больнице в Воронежской области.

«Елена, к счастью, уже выписана и направляется домой, но Наталье требуется операция. При содействии министра здравоохранения Воронежской области Игоря Банина согласован её перевод в НМИЦ травматологии и ортопедии им. Приорова (Москва). Уже в ближайшие дни Наталья будет транспортирована в Москву для проведения необходимой высокотехнологичной хирургической операции», — рассказала министр.

Крутень выразила особую признательность коллегам из Воронежской области за быструю реакцию, внимание и заботу о пермячках.

