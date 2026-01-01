Пермские волонтёры попали в серьёзную аварию по пути из зоны СВО Им предстоит длительный период восстановления Поделиться Твитнуть

Фото: Благотворительный фонд «Единый центр поддержки»

Пермские волонтёры Наталья Сараева и Елена Мачехина попали в серьёзное ДТП по пути домой из зоны проведения специальной военной операции, куда он ездили с миссией по доставке гуманитарной помощи. Информацию об этом распространил благотворительный фонд «Единый центр поддержки». Об этом пишет газета «Пятница».

Сейчас Наталья находится в отделении интенсивной терапии, а Елена — в стационаре, где получает необходимое лечение. Впереди у неё долгий период восстановления. Согласно информации фонда, обе женщины получили серьёзные увечья, и предстоящее лечение, покупка медикаментов и последующая реабилитация потребуют значительных финансовых затрат.

В связи с этим в «Едином центре поддержки» обратились с призывом помочь пермским волонтёрам в борьбе за жизнь и в возвращении к нормальной, полноценной жизни, включая способность ходить и говорить.

