В Пермском крае обрушилась крыша жилого дома Никто не пострадал

фото: служба спасения КМО

Утром 5 марта в Кунгуре произошло обрушение кровли жилого дома, сообщает perm.aif.ru со ссылкой на поисково-спасательной службу муниципального округа.

Спасателям стало известно о происшествии в 07:16 от дежурного единой дежурно-диспетчерской службы.

Сотрудники городского отряда реагирования отправились на место происшествия в переулок Иренский. Они осмотрели квартиры и эвакуировали всех жильцов. Людей вывели на улицу.

В результате инцидента никто не пострадал. Причины обрушения выясняются.

Ранее, тоже в Кунгуре, в многоквартирном доме № 177а по ул. Свободы произошло частичное обрушение крыши из-за скопления большого количества снега. Прокуратура проводила проверку.

