В Прикамье под тяжестью снега провалилась крыша в многоквартирном доме

фото: администрация Кунгурского округа

В многоквартирном доме №177а по ул. Свободы в Кунгуре 9 февраля произошло частичное обрушение крыши из-за скопления большого количества снега.

фото: администрация Кунгурского округа

Как сообщили в местной администрации, в связи с этим было созвано заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, на котором было решено ввести режим повышенной готовности. В тот же день управляющая компания приступила к очистке кровли от снега и установке специальных поддерживающих конструкций для стропильной системы.

фото: администрация Кунгурского округа

На данный момент ведутся работы по устранению последствий аварии. Жильцам, чьи квартиры пострадали, предложено временное жилье из маневренного фонда.

